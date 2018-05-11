HABER

Alacabel'de etkili olan 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

ANTALYA-Konya Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, bir anda etkili olan kar ve dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA-Konya Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, bir anda etkili olan kar ve dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Antalya-Konya karayolunun Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, akşam saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa sürede karayolunu beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları yaparken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?
Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.