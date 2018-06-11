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Alacak cinayetine 11 yıl 10 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Antalya'da, alacak verecek meselesinden iş arkadaşı Ahmet İnak'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esat Ercan, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Ercan, olay günü öncelikle İnak'ın kendisine saldırdığını ve kendisini korumak için nefsi müdafaa hakkını kullandığını öne sürdü.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia eden Ercan, üzgün olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ercan'ın "kasten insan öldürme" suçunu tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek, 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 Ekim 2017'de badana işi yapan Ahmet İnak (37) ile Esat Ercan (41), alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlamış, İnak, gözünden aldığı darbe sonucu ölmüştü.

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Antalya cinayet dava karar

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