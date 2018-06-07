Alacak kavgasında kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş arasında iddiaya göre alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Orhan Atay (44), ağabeyi Turan Atay (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde Turan ve kardeşi Orhan Atay arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Turan Atay, yanındaki bıçakla kardeşi Orhan Atay'a saldırdı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Atay, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 5 çocuk babası Orhan Atay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis, yoğun güvenlik önlemi alırken, kardeşini öldüren Turan Atay ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunu ardından mahkemeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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