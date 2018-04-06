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Alacaklılarına sahte dolar verdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Adana'da, borçlu olduğu kişilere sahte dolar veren kişinin, alacaklı iki kişi tarafından darbedildiği ileri sürüldü

Adana'da borçlu olduğu kişilere sahte dolar vermeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, Hüseyin Hacı H. (49), daha önce veresiye ürün aldığı kişilerle buluşarak borcunu ödemek istedi.

Alacaklı 2 kişi, bavul içerisinde kendilerine sahte dolar verdiğini fark ettiği Hüseyin Hacı H'yi darbetti.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, tedavisinin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

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Çukurova darp edilen şüpheli sahte dolar

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