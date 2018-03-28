HABER

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde 54.

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında “Sen de kitabını al gel” kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Alaçam Halk Kütüphanesi Müdürü Esra Şensoy Tavalıoğlu, “Yeni nesil çocuklar bilgisayar internet ve elektronik bilişim ortamlarına adeta adapte oluyorlar. Onların ilgi alanları dikkate değer buldukları oyuncakları ve oyun alanları daha çok elektronik ve bilişim ortamları oluşturuyor. Onlar motivasyonları sosyal gelişimleri ile birlikte arkadaşlarıyla sohbetleri genellikle sosyal ağlar oluyor. Halk kütüphanelerinin hizmet alanları türleri yaşadığı toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı olması genel kuraldır. Biz her türlü okuyucunun ilgi alanlarına taleplerine hizmet etmeye azami çapa gösteriyoruz” dedi.

" ’Oku’ diye başlayan bir ümmetin evlatlarıyız"
Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ise, "Çağımız da artık her şey dijitalleşerek internet de okuduğum şeylerle gazeteye dokunarak okuduğum şey daha fazla keyif veriyor. Çağ değişse de biz kütüphaneden kitaptan hiçbir zaman korkmamalıyız. Biz ’Oku’ diye başlayan bir ümmetin evlatlarıyız. Çağ artık bilgi çağı, kendi gençlerimizi kendi neslimizi de buna uygun şekilde geleceğe hazırlamamız gerekir” diye konuştu.
Programda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde kitap okuma 1’incisi Esat Bekir’e plaket verildi.
Alaçam Halk Kütüphanesinde yapılan programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalogErdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog
2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.