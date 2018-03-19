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Alaçam’da engelli ve hükümlülerin belge heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi ve Alaçam Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Girişimcilik Eğitimi’ni başarı ile bitirenlere belgeleri verildi.Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar belge töreninde yaptığı konuşmada, “Devlet olarak her zaman engelli ve eski hükümlü vatandaşların her zaman yanındayız.

Alaçam’da engelli ve hükümlülerin belge heyecanı

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi ve Alaçam Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Girişimcilik Eğitimi’ni başarı ile bitirenlere belgeleri verildi.
Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar belge töreninde yaptığı konuşmada, “Devlet olarak her zaman engelli ve eski hükümlü vatandaşların her zaman yanındayız. Kaymakamlık olarak da ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ vasıtasıyla her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazır hazırız” dedi.
Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise, “İŞKUR olarak proje hazırlama aşaması dahil olmak üzere her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Gerek genel müdürlüğümüz gerekse il müdürlüğümüz engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik proje ve çalışmaları üzerinde önemle durmakta ve her türlü desteği sunmaktadır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, girişimcilik eğitimini tamamlayanlara belgeleri verildi.

Alaçam’da engelli ve hükümlülerin belge heyecanı

Alaçam’da engelli ve hükümlülerin belge heyecanı

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