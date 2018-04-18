Alaçamlı muhtarlardan TSK’ya destek

Samsun’un Alaçam ilçesinde muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) 4 bin lira bağışta bulundu.
Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Raif Vatan yaptığı açıklamada, "Alaçam Muhtarlar Derneği olarak ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek için buradayız. Terörle mücadelede 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan, kanlarını, canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize rahmet anarken kahraman gazilerimiz minnetle saygılarımızla anıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar dileriz" dedi.
Muhtarlar toplanan 4 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yatırdı. Bankaya yatırılan 4 bin liranın dekontu Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt’a teslim edildi.
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