İzmir’in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dört gün boyunca bir milyonu aşkın ziyaretçinin geldiği Alaçatı Ot Festivali, sona erdi.

Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın tur otobüsüyle Çeşme’ye akın eden vatandaşlar, dört gün boyunca Çeşme merkezi ve Alaçatı Mahallesi’nin yanı sıra, Çiftlik, Dalyan, Germiyan, Ildır Mahallelerini de ziyaret etti. Festival nedeniyle Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kafe ve restoranlar da erken yaz sezonu mutluluğunu yaşadı. Festival alanında açılan stantlarda da yoğun bir alışveriş gözlenirken, özellikle yiyecek satan stantlar, gün boyunca ikinci, üçüncü kez evlerde yapılan yiyeceklerle takviye edildi.

Alaçatı festival alanında izdihama varan yoğunluk yaşanırken, aşırı kalabalığa rağmen insanların yüzünden huzurun ve gülümsemenin eksik olmaması, Alaçatı Festival hatırası fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarışmaları da dikkatleri çekti. Yarışma led ekranlardan naklen yayınlandı

Festivalin son gününde, Alaçatı Amfi Tiyatro’da En Çok Ot Toplama Yarışması ve En Güzel Ot Yemeği Yarışması düzenlendi. Yarışmayı izlemek üzere, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve eşi, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz da protokol da yerlerini aldılar. Çok sayıda festival ziyaretçisi de yarışmaları keyifle izlediler. Öte yandan Çeşme’nin önemli kavşaklarında yer alan led ekranlarda da yarışmalar naklen yayınlandı.

99 çeşit kullanılabilir ot toplayarak birinci oldu

En Çok Ot Toplama Yarışması’na dört yarışmacı katılırken, yarışma jürisinde; Aysun Yenice Ahmet Keçeci, Prof. Dr. Galip Akaydın, Dr. Ayfer Tan, Dr. Daniela Beltrame ve Birgül Güner yer aldı. Yarışmada, doğadan, kullanılabilir 99 çeşit otu toplayan Nuran Erden birinci, 80 çeşit ot toplayan İklim Erden ikinci ve 78 çeşit ot toplayan Esenur Kurnaz da üçüncü oldu. Yemek yarışması çekişmeli geçti

15 yarışmacının katıldığı En Güzel Ot Yemeği yarışması ise oldukça çekişmeli geçti. Yarışma jürisinde; ünlü sunucu Zahide Yetiş, Nevin Akbaş, Gökçen Adar, Murat Kabak, Süreyya Üzmez, Rahmi Yılmaz ve Necmettin Metin yer aldı. Birbirinden iddialı yemeklerin yer aldığı yemek yarışmasında birinciliği “Kuşkonmaz Fırında” yemeği ile Suna Sarı alrken, “Sarmaşık Yatağında Çıtır Uskumru ve Rezene Salatası” yemeği ile Özlem Yorulmaz ikinci, “Tilkişen” yemeği ile de Recep Subaşı üçüncü oldu. Yarışmalarda derece alanlara sponsor firma tarafından çeşitli beyaz eşyalar hediye edildi.

Zahide Yetiş ilgi odağı oldu

Yemek jürisinde yer alan ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zaman zaman hayranlarının sahneye çıkması zorlukla engellenirken, yarışmanın sona ermesinin ardından sahneye hücum eden yüzlerce hayranı hatıra fotoğrafı çektirebilmek için izdihama neden oldu. “Çıtasının daha yukarılara taşınacağına inanıyorum”

Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Folklor Ekibi’nin de gösteri sunduğu festivalin sona ermesinin ardından bir açıklama yapan ve Türkiye’nin en güzel festivallerinden birisinin Alaçatı Ot Festivali olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, “Dün Adana’da Portakal Çiçeği Festivali vardı. Televizyon ve gazete haberlerinde yüz bine yakın insanın geldiği belirtildi. Ama Çeşme’ye, Alaçatı Ot Festivali için bir milyonu aşkın insan geldi. Demek ki, Türkiye’nin en önemli festivali, bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Alaçatı Ot Festivali’dir. Alaçatı Ot Festivali ile verilen mesajlar da çok önemli. Bir, doğanın korunması için farkındalık yaratılıyor. İkincisi; esnaf korunuyor. Çiftçisi de, ev kadını da açılan stantlarda evlerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Üçüncüsü de; Çeşme’nin doğasındaki endemik bitkilerin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor. Biraz önce elimize bir kitapçık verdiler. Bir önceki yıl yemek yarışmasına katılan yemeklerin tariflerini içeriyor. Bütün bu yapılanlarla geleceğimize bir şeyler taşınıyor. Onun için Alaçatı Ot Festivali’ni çok önemsiyorum. Türkiye’nin önemli festivalleri arasında yerini aldı. Gelecekte çıtasını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç, Alaçatı’yı markalaştırdı. Alaçatı Ot Festivali’ni markalaştırdı. Umuyorum ki, 9 Durak 9 Deneyim projesindeki diğer etkinliklerini de markalaştırır. Çeşme, İzmir’in en güzel ilçesi. Türkiye’nin turizmdeki gözbebeği. İzmir de Türkiye’nin en güzel ili. İzmirli olmakla ve İzmir’in Milletvekili olmakla övünüyorum. Diyorum ki; doyduğum yer İzmir, İzmir’i seviyorum, İzmirlileri seviyorum, Çeşmelileri, Alaçatılıları, hepsini seviyorum” diye konuştu.