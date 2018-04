'Alaçatı Ot Festivali'ne 1 milyonu aşkın ziyaretçi

'ÇOK MUTLU FESTİVAL YAŞADIĞIMIZA İNANIYORUM'

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise '9'uncu Alaçatı Ot Festivali'nde yüz binlerce kişinin yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu, Türkiye'nin çok özlediği huzuru, barışı, demokrasiyi, kardeşliği, birbirine kenetlenmeyi, 4 gün boyunca 1 milyonu aşkın kişinin yüzlerinde gördüklerini vurguladı. Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Dolu dolu program hazırlamıştık. Daha önce ifade ettiğim gibi 'Ot Festivali', sadece yemek yarışması, doğadan ot toplama değil; çevre bilinci, Misak-ı Milli sınırları içindeki bütün bu coğrafyamızın bütün endemik bitkileriyle tabiatın korunması ile ilgili ciddi söyleşiler de yapıldı. Çok memnunuz. Gelen konuklarımızın yüzlerindeki ifadeden de ne kadar mutlu olduklarını gördük. Dolu dolu 4 gün geçirdik. Yarışmalarımız bittiği halde, şu anda Alaçatı sokaklarında ve kafelerde on binlerce insan var. Az öne hem ot toplama yarışmasını hem de yemek yarışmasını tamamladık. Birbirinden değerli hediyelerini de verdik. Yarışmalarda 9 yıldır, bizimle beraber olan çok değerli konuklarımız da vardı. Menemen Araştırma Enstitüsü'nün ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çok deneyimli yetkilileri, Brezilya'dan, İtalya'dan gelen ve söyleşiler de gerçekleştiren önemli konuklarımız vardı. 4 gün boyunca dolu dolu, mutlu, çok mutlu, musmutlu bir festival yaşadığımıza inanıyorum. Festivalimiz her sene daha güzel oluyor. Eksiklerimiz mutlaka vardır; ama eksiklerimizi her sene biraz daha gideriyoruz. 10'uncu festivalimizi inşallah uluslararası boyutta, hep beraber yaşayacağız."