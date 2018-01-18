Alaçatı yeldeğirmenleri, Avrupa'nın en prestijli projeleri arasında

Güneş ATAGÖZ/ÇESME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi'nin en önemli simgelerinden birisi olan Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı, son dönemde Avrupa'da uygulanan en önemli kentsel tasarım ve peyzaj projelerini bir araya getiren kitapta, Türkiye'den tek proje olarak yer aldı.

Alaçatı'ya gelen tatilci ve turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri olan, binlerce kişinin ziyaret ettiği, içinde 4 tarihi yeldeğirmenini barındıran Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı, son dönemde Avrupa'da uygulanan en önemli kentsel tasarım ve peyzaj projelerini bir araya getiren yazar Karl H.C. Ludwig tarafından derlenen ve İsviçre/Almanya ayaklı bir yayınevi tarafından 2017 senesinin aralık ayında basılan "Compendium of Landscape Architecture and Open Space Design-Peyzaj Mimarlığı ve Açık Mekan Tasarımı Özeti" isimli kitapta Türkiye'den tek proje olarak yeraldı. Kitapta 220 farklı proje arasında Türkiye'yi, Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı temsil etti.

BAŞKAN DALGIÇ: GURUR VERİCİ

Kentsel Tasarımcı Yüksek Mimar Ali Kural, kitabı Çeşme Belediyesi'ne getirerek, CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teslim etti. Dalgıç, kitabın 16. ve 17. sayfalarında yer alan Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı bölümünü inceleyerek, Kural'dan bilgi aldı. Dalgıç, Avrupa'nın uygulanan en önemli kentsel tasarım projelerinin yayınlandığı kitapta, Türkiye'den tek proje alarak Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı Projesi'nin yer almasının gurur verici olduğunu belirtirken şöyle konuştu: