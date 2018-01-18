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Alaçatı yeldeğirmenleri, Avrupa'nın en prestijli projeleri arasında

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Güneş ATAGÖZ/ÇESME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi'nin en önemli simgelerinden birisi olan Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı, son dönemde Avrupa'da uygulanan en önemli kentsel tasarım ve peyzaj projelerini bir araya getiren kitapta, Türkiye'den tek proje olarak yer aldı.

Alaçatı'ya gelen tatilci ve turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri olan, binlerce kişinin ziyaret ettiği, içinde 4 tarihi yeldeğirmenini barındıran Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı, son dönemde Avrupa'da uygulanan en önemli kentsel tasarım ve peyzaj projelerini bir araya getiren yazar Karl H.C. Ludwig tarafından derlenen ve İsviçre/Almanya ayaklı bir yayınevi tarafından 2017 senesinin aralık ayında basılan "Compendium of Landscape Architecture and Open Space Design-Peyzaj Mimarlığı ve Açık Mekan Tasarımı Özeti" isimli kitapta Türkiye'den tek proje olarak yeraldı. Kitapta 220 farklı proje arasında Türkiye'yi, Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı temsil etti.

BAŞKAN DALGIÇ: GURUR VERİCİ

Kentsel Tasarımcı Yüksek Mimar Ali Kural, kitabı Çeşme Belediyesi'ne getirerek, CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teslim etti. Dalgıç, kitabın 16. ve 17. sayfalarında yer alan Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı bölümünü inceleyerek, Kural'dan bilgi aldı. Dalgıç, Avrupa'nın uygulanan en önemli kentsel tasarım projelerinin yayınlandığı kitapta, Türkiye'den tek proje alarak Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı Projesi'nin yer almasının gurur verici olduğunu belirtirken şöyle konuştu:

"Kent içinde atıl durumda olan tarihi yeldeğirmenlerinin restore edilerek kente kazandırılması ve çevre düzenlemesiyle binlerce insanın ilk ziyaret ettikleri yer olması, Çeşmemiz'in en önemli beldelerinden birisi olan Alaçatı Mahallemiz'in değerini bir kat daha arttırmıştı. Bu önemli projemizin Avrupa'nın da dikkatini çekmesi, uygulanan en önemli Kentsel Tasarım Projeleri arasında, Türkiye'den tek proje olarak yer alması, Çeşme için gurur verici bir olaydır. Uzunca bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz, Çeşme'ye yeni meydanlar kazandırma projelerimizin de, uygulamaya konulduğunda, örnek projeler arasında yer alacağına inanıyoruz"

PROJE, 2016 YILINDA AVRUPA'DA SERGİYE KABUL EDİLMİŞTİ

Bir mimarlık ofisinde, yüksek mimarlar Ali Kural ve Deniz Çalış tarafından tasarlanan ve dönemin Alaçatı Belediyesi tarafından yaptırılan Alaçatı Yeldeğirmenleri Parkı 2016 yılında Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCBC) tarafından düzenlenen 'European Prize for Urban Public Spaceö - Avrupalı Kentsel Kamusal Mekan' sergisine kabul edilmişti. İki yılda bir düzenlenen bu seçkide 2016 senesinde 33 Avrupa ülkesinden 274 projenin katıldığı bir sergi, düzenlenmiş ve uygulaması gerçekleşmiş, kent içinde eskiden atıl olan ve bir kentsel tasarım projesi ile kamuya kazandırılan kentsel açık alan projeleri sergilenmişti. Bu seçkiye katılacak projelerde, tasarlanan kentsel açık alanların kentin sosyal yapısını geliştiren, kamusal bilinci güçlendiren nitelikte olması şartı aranıyor.

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