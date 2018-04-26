Alaçatı’da 75 desibelli şahane tatil

yabancı ziyaretçilerin göz bebeği Alaçatı, bu sezon yüksek sese geçit vermeyecek. Alaçatı Turizm Derneği tarafından başlatılan #alacati75desibel projesiyle eğlence ve huzur bir arada sunulacak. The New York Times’ın yeryüzünde görülmesi gereken 10 yer sıralamasında 8. sıraya koyduğu Alaçatı, yaz sezonuna “75 desibel” müzik anlayışıyla damga vuracak. Alaçatı Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen #alacati75desibel projesiyle turizm cenneti hem huzurun hem de eğlencenin yine değişmeyen adresi olacak. Projenin kamuoyuna tanıtımı için Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, #alacati75desibel Proje Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı Sema Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Boneval, Mahmut Etkin ile Esra Koçdemir tarafından basın toplantısı düzenlendi. Dernek Başkanı Korkut Denizeri, Türk turizminin gözbebeği Alaçatı’nın sektörde ihmal edilen “korumacı turizmin” önderi olduğuna dikkat çekerek, “Otellerimizden plajlarımıza, kafelerimizden komşuluk ilişkilerimize kadar Alaçatı, Türk turizminde özlenen tablonun sergilendiği belki de tek yerdir. Alaçatı’da yaşanan tatilin unutulmamasının nedeni de budur” dedi. Başlattıkları #alacati75desibel projesiyle yine bir önderlik yaptıklarını söyleyen Denizeri, “Turizm merkezlerinde özellikle de hepimizin ortak yaşam alanı olan sokaklarımıza taşan aşırı ses ve eğlence, gürültü kirliliği oluşturuyor. Bu da turizm kalitesinin düşmesine neden oluyor. Alaçatı zaten yüksek sese karşı örnek bir tavır sergiliyor. Belediyemiz başta olmak üzere Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bu konuda da ellerini taşın altına koyarak çalışıyor. Bu projeyle de 135 işletmemiz, Alaçatı’nın ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel üzerinde müzik yayını yapmayacak. Çünkü burası Alaçatı. Burada selam veririz, rahatsızlık değil. Burada müzik yaparız gürültü değil. Burası Alaçatı ve bizler burada keyif çatarız kaş değil” diye konuştu.

“Huzurlu tatil herkesin hakkı”

#alacati75desibel Proje Direktörü Sema Aydın da proje için ses mühendislerine danıştıklarını, belirledikleri 75 desibel ses şiddetinin, titiz çalışmalar sonrası belirlendiğini söyledi. Huzurlu bir tatilin herkesin hakkı olduğunu belirten Aydın, projenin 3 ayağı bulunduğuna dikkat çekti. Aydın, bunlardan ilkinin işletmeleri kapsadığını belirterek, “Derneğimize üye olan 135 işletmeyi, ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel kuralına uymaya davet ediyoruz. Üye olmayan işletmelere yönelik farkındalık yaratmak için uyarıcı nitelikte afiş tasarladık ve sloganımızı ‘Mekanın ses getirsin, gürültün değil’ olarak belirledik. Diğer işletmeleri de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

“75 desibel üzeri sağlığı bozuyor”

Çözümün ikinci ayağını Alaçatı sakinleri ile Alaçatı’ya gelen misafirlerin oluşturduğunu söyleyen Aydın, “Yüksek sese karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü 75 desibel üzeri sese sürekli maruz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkileri var. Solunumun hızlanmasına, beyindeki basıncın azalmasına ve kalp atışında değişime neden oluyor. Biz Alaçatımıza gelen misafirlerimizin de bu olumsuzlukların bilincinde olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.