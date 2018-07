Alaçatı'da 'müzik bedeli' tartışması (2)

'HER SENEKİ GİBİ BİR İNFAZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ilçenin Alaçatı Mahallesi'nde bazı eğlence mekanlarında 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialar hakkında konuştu. Köfüncü, "Çeşme'de her yıl, sezon ortasında veya sonuna doğru bu tür spekülasyonlarla karşılaşıyoruz. Adisyonda müzik ücreti geçtiğini ispatlamaları gerekir. Masa başında, duyumla haber yapmak olmaz. Sistematik bir şekilde her yaz Çeşme'ye vurmaya çalışıyorlar. Geçen yazın sonunda bir sanatçı, Atatürk Havalimanı'nda, 'Alaçatı'da herkesten adım başı para alınıyor' diyordu. Var mı bunun ispatı? Şimdi de müzik parasını gündeme getirdiler. Getirin adisyonu. Haberi yazan arkadaşımız kiminle görüştü? Bizlerle mi görüştü? Esnafla mı görüştü? Şikayetçi arkadaşla mı görüştü? Zabıtayla mı görüştü? Kimseye sormadan bu yapılan infazdır. Her seneki gibi bir infaz gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'HER İŞLETMEDE MENÜ VAR'

İşletmelerin önünde fiyatları gösteren menülerin olduğuna dikkat çeken Köfüncü, "Bakarsınız menüye, 'Bu bana uyuyor' dersiniz ve işletmeye girersiniz. Birçok yerde artık fiyat tarifesi var. Müzikli yere gidiyorsanız, bunun rakamı ayrı; müziksiz yere giderseniz, rakamlar ayrı. 'Ben kafamı dinlemek istiyorum, müzik istemiyorum' diyorsanız ona göre restoranlarımız var. Beach Club'larda gece 03.00'e kadar eğlence var. İnsanlar istediği yerde, istediğini yeme içme imkanına sahip. Ama yiyip içtikten sonra, 'müzik bedeli' adı altında ayrıca para alındığına ben inanmıyorum. Varsa da bana göstersinler. Önümüze bir ispat koysunlar. İspat olmadan Çeşme'yi, Alaçatı'yı karalamak çok kolay. Her nedense sezon ortasında bu tür spekülatif haberler yapıyorlar. İnsanlar huzur ararken, etrafına bir ayna koysun, kendilerine baksınlar. Ondan sonra huzuru bulsunlar. Bizde ne yazık ki öyle değil" dedi.

'İSPAT EDİN, GEREĞİNİ YAPALIM'

Çeşme ve Alaçatı'ya yargısız infaz yapıldığını ifade eden Köfüncü, "Eğer doğruluk payı varsa, yetkililer gereğini yaparlar. Mekanın ismini ve adisyonu önümüze koysunlar. Sevgili Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Esnaf Odası olarak biz; konu kiminle ilgiliyse yerinde incelemeyi yapalım, yerinde cezasını keselim. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. O işletmeyi ikaz edelim. Ama ispat olmadan böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Sadece belgesiz şikayetle, kulaktan dolma dedikoduyla yargısız infaz olmaz. İspat ortaya koyarlarsa o zaman başka" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞME'DE HER KESEYE GÖRE YER VAR'

Geçen yıl da ıstakozlu hamburger konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Köfüncü, "İşletmeye gittik, baktık. Menüde yazıyordu. Istakozlu hamburger 240 lira, normal hamburger de 35-40 liraydı. Normalini yemeyip, ıstakozlusunu yiyorsan, ben ne yapabilirim? Menüye bakmadan yersen, yedikten sonra itiraz etmek ne kadar doğru? İşletmenin birisi 500 liraya pizza satıyor. Bir gurme ya da yazar, özel olarak onu yemek için geliyor. İşletme menüsüne fiyatını yazmış. Bütçene uygun değilse yemezsin. 'Neden fiyatı bu kadar yüksek?' deme hakkına sahip değilsin. Çeşme'de 13 liraya da karnını doyurabilirsin, 230 liraya da, 2 bin liraya da doyurabilirsin. Çeşme'de her keseye göre yer var" diye konuştu.

