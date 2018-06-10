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Aladağ Devlet Hastanesi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Türkiye'yle ilgili büyük hayallerimiz var. 'Yıkım ittifakına' inat hizmet etmeye, daha fazla istihdam yaratmaya devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye'yle ilgili büyük hayallerimiz var. 'Yıkım ittifakına' inat hizmet etmeye, daha fazla istihdam yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, 15 yataklı Aladağ Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında çok sayıda yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Artık vatandaşların yüzde 98'ine hizmet sunan bir "Genel Saglık Sigortası" sistemleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşımız her şeyin daha güzelini hak ediyor. 46 personelle birlikte burada sizlere hizmet sunacağız. Sağlık Bakanlığının bizden personel talebi var. En fazla taşeron işçisi sağlık hizmeti kolundaydı. Buradaki işçilerimizi de kadroya aldık. Türkiye'yle ilgili büyük hayallerimiz var. 'Yıkım ittifakına' inat hizmet etmeye, daha fazla istihdam yaratmaya devam edeceğiz. Milletimize sevdamız büyük."

Sarıeroğlu, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bazı kesimleri rahatsız ettiklerini ve bu yüzden çeşitli yalanların ortaya atıldığını belirterek, "Rahatsız ediyoruz, rahatsız etmeye de devam edeceğiz. İki gündür emekli ikramiye ödemelerini gerçekleştirdik. 24 milyar liralık bir ödeme yaptık. Her emeklimiz biner lira ikramiyelerini aldı." ifadesini kullandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da hizmete giren hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi, Bakan Sarıeroglu ve diğer yetkililer Acil Servis bölümünü gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Aladağ Devlet hastanesi hastane Jülide Sarıeroğlu

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