Aladağ Devlet Hastanesi hizmete girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye'yle ilgili büyük hayallerimiz var. 'Yıkım ittifakına' inat hizmet etmeye, daha fazla istihdam yaratmaya devam edeceğiz." dedi.
Sarıeroğlu, 15 yataklı Aladağ Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında çok sayıda yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
Artık vatandaşların yüzde 98'ine hizmet sunan bir "Genel Saglık Sigortası" sistemleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Vatandaşımız her şeyin daha güzelini hak ediyor. 46 personelle birlikte burada sizlere hizmet sunacağız. Sağlık Bakanlığının bizden personel talebi var. En fazla taşeron işçisi sağlık hizmeti kolundaydı. Buradaki işçilerimizi de kadroya aldık. Türkiye'yle ilgili büyük hayallerimiz var. 'Yıkım ittifakına' inat hizmet etmeye, daha fazla istihdam yaratmaya devam edeceğiz. Milletimize sevdamız büyük."
Sarıeroğlu, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bazı kesimleri rahatsız ettiklerini ve bu yüzden çeşitli yalanların ortaya atıldığını belirterek, "Rahatsız ediyoruz, rahatsız etmeye de devam edeceğiz. İki gündür emekli ikramiye ödemelerini gerçekleştirdik. 24 milyar liralık bir ödeme yaptık. Her emeklimiz biner lira ikramiyelerini aldı." ifadesini kullandı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da hizmete giren hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi, Bakan Sarıeroglu ve diğer yetkililer Acil Servis bölümünü gezdi.
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!
Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı
Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum