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Alagöz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine giderek çalışmaları yerine inceledi.Milli Eğitim Müdürü Alagöz, Özel eğitime devam eden öğrenciler ile birebir ilgilenirken, İdareci ve öğretmenlerden öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi aldı.Alagöz, Öğrencilerin gelişim düzeylerinde, verilen eğitimle iyileşmeler olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir.

Alagöz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine giderek çalışmaları yerine inceledi.
Milli Eğitim Müdürü Alagöz, Özel eğitime devam eden öğrenciler ile birebir ilgilenirken, İdareci ve öğretmenlerden öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi aldı.
Alagöz, Öğrencilerin gelişim düzeylerinde, verilen eğitimle iyileşmeler olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Ancak sizin göreviniz daha da kutsaldır. Çünkü siz Özel Eğitim öğretmenlerisiniz. Sizlerin öğrencileri de çok özel. Görevinizi hakkıyla yerine getirirseniz ve bu çocuklarımızı toplumla bir ve beraber yaşatabilirseniz hem asli görevinizi yaparsınız, hem de manevi haz duyarsınız. Bu konuda hassasiyet gösterdiğinizden şüphemiz yoktur. Gayretli çalışmalarınızın titizlik ile devam etmesini diliyorum” dedi.
Alagöz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Otizmli ve zihinsel yetersizliği orta ve ağır derecede olan öğrencilerin bulunduğu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde 50 öğretmen 3 idareci ve 88 öğrenci ile eğitim öğretim devam etmektedir” diye konuştu.

Alagöz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu

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