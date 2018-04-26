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Alanya Çocuk Festivali etkinliklerle sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, Alanya Kültür Merkezi’nde 24 yayınevinin katıldığı kitap fuarı ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alanya Uluslararası Çocuk Festivaliyle coşkuyla kutlanıyor.

Alanya Çocuk Festivali etkinliklerle sürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, Alanya Kültür Merkezi’nde 24 yayınevinin katıldığı kitap fuarı ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alanya Uluslararası Çocuk Festivaliyle coşkuyla kutlanıyor. Alanya Kültür Merkezi’nde bir hafta sürecek festivalde okullar tarafından çeşitli ekip gösterileri gerçekleştiriliyor. Semazen gösterisi, halkoyunu gösterisi, dans ve işaret gösterileri, ritm show gibi çeşitli etkinliklerle çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçiriyorlar.
Geri dönüşüm tasarım yarışması finali yapıldı
“Atık Malzemeden Tasarım Yarışması” 1. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında finalini Kültür Merkezi’nde yaptı. Çevreci Kent Alanya olgusunun desteklenmesi ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için öğrenciler geri dönüşümü mümkün olan atık malzemelerden tasarlamış oldukları çalışmaları sergiledi.

Öğrenciler ödüllendirildi
Yarışma sonunda yapılan değerlendirme ile İlkokullar arasında Nimet Alaettinoğlu İlkokulu’ndan Hikmet Feyza Kandemir birinci, Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu’ndan Melike Naz Gülbil ikinci, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’ndan Rümeysa Çağlar üçüncü oldu. Ortaokulu kategorisinde ise; Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Sultan Kılıç birinci, Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu’ndan Yunus Emre Bülbül ikinci ve Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu’ndan Sudenaz Muti üçüncü oldu.
Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından Sihirli Köpek Çocuk Oyunu gerçekleştirildi. Çocuklar oyunu izlerken hem eğlendi hem de dostluk, sevgi ve dayanışmayı öğrendi. Oyunun sonunda Kültür Merkezi Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksuya günün anısına hediye verdi.

Kitap fuarına yoğun ilgi
29 Nisan’a kadar devam edecek olan çocuklara yönelik kitap fuarı çocuklar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün saat 21.00 a kadar devam eden fuarda 24 yayınevi yer alıyor. Öğrenciler kendilerine önceden dağıtılan kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri kitabı alıyorlar.

Alanya Çocuk Festivali etkinliklerle sürüyor

Alanya Çocuk Festivali etkinliklerle sürüyor

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