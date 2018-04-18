Alanya Fakırca Mahalle konağı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Fakırcalı Mahallesi’nde eski okulu yenileyerek, mahalle konağına dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Fakırcalı Mahallesindeki eski okulu vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda modern bir mahalle konağına dönüştürdü. Okul, uzun süredir kullanılmadığı için tehlike arz eden çatısı sökülerek, yenisi yapıldı. Tüm kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Binanın, dış ve iç cephesi sıvandı ve boyandı. İç tefrişatı yapıldı. Mahalle konağı Fakırcalıların buluşma noktası olacak.

Muhtardan teşekkür

Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez, mahalle konağına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sönmez, “Eski okulumuz taşımalı sisteme geçtikten sonra atıl bir durumda kalmıştı. Binanın mahalle konağı olması yönündeki talebimizi hemen değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmaları kısa sürede tamamladı. Mahallemize güzel bir konak kazandırdı. Mahallemizin düğün, toplantı, sünnet ve benzeri sosyal etkinliklerini yapacağımız bir mekanımız oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.