Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’ne çok kapsamlı yeni bir park kazandırılıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi verdi. Kent ve kırsalda yatırım çalışmalarına aralıksız devam etiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dinlenme, eğlence, oyun ve spor alanlarıyla Konaklı’ya muhteşem bir park kazandıracağız. Parkta vatandaşlarımız için her şey düşünülmüş durumda. İhalesini gerçekleştirdik. Bu projenin iş bitim bedeli 950 bin TL‘dir. En kısa zamanda yapım çalışmasına başlayacağız” dedi.
“5 ay içinde tamamlanacak”
Parkın 5 ay gibi kısa süre içinde bitirilip bölge halkının hizmetine sunulacağını belirten Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam edecek.”
Yapılacak olan bu modern parkın içerisinde oyun grupları, trambolin, ipli tırmanma oyun grubu, halatlı salıncak, ahşap oyun grupları, eğitim bisikleti, tahterevalli, salıncak, minyatür atlı karınca, zıp zıp, pergolalar, oturma alanları, tuvaletler, büfe, fitness aletleri ve basketbol sahası yer alacak.
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