HABER

Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’ne çok kapsamlı yeni bir park kazandırılıyor.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi verdi.

Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’ne çok kapsamlı yeni bir park kazandırılıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi verdi. Kent ve kırsalda yatırım çalışmalarına aralıksız devam etiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dinlenme, eğlence, oyun ve spor alanlarıyla Konaklı’ya muhteşem bir park kazandıracağız. Parkta vatandaşlarımız için her şey düşünülmüş durumda. İhalesini gerçekleştirdik. Bu projenin iş bitim bedeli 950 bin TL‘dir. En kısa zamanda yapım çalışmasına başlayacağız” dedi.

“5 ay içinde tamamlanacak”
Parkın 5 ay gibi kısa süre içinde bitirilip bölge halkının hizmetine sunulacağını belirten Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam edecek.”
Yapılacak olan bu modern parkın içerisinde oyun grupları, trambolin, ipli tırmanma oyun grubu, halatlı salıncak, ahşap oyun grupları, eğitim bisikleti, tahterevalli, salıncak, minyatür atlı karınca, zıp zıp, pergolalar, oturma alanları, tuvaletler, büfe, fitness aletleri ve basketbol sahası yer alacak.

Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

Alanya Konaklı Mahallesi’ne park müjdesi

Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!
Engelli çocuğa Facebook'ta korkunç tuzak!Engelli çocuğa Facebook'ta korkunç tuzak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.