Alanya’da 23 Nisan’a özel festival

Antalya’nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 1 hafta sürecek çocuk festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

23 Nisan kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtına protokol tarafından sunulan çelenk töreniyle başladı. Ardından Şelale Meydanı’nda düzenlenen resmi törende ise ilçedeki öğrenciler çeşitli gösterilerle bayramlarını kutladı. Bu programların ardından Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 11.30’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) başladı. Festivale Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 ülkeden çocuklar sahne aldı. Barış temasıyla başlatılan festivalde çocuklar ülkelerine ait dans, şarkı ve performans sergilediler.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği ve Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlamak için festivali düzenlediklerini söyledi. Festivale, Alanya Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin bulunduğu 7 ülkeden çocukların katılacağını belirten Yücel, “Bir hafta sürecek festivalimizde kitap fuarı, söyleşiler, tiyatrolar, çocuk gösterileri gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca birbirinden ünlü yazar ve çocuk gelişimi uzmanları, değerli hocalarımız festivalimize konuk oluyor. Hem eğitici hem de keyifli bir festival olacağına inanıyorum. İnşallah bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizi, gelecek yıllarda çıtasını yükselterek devam ettireceğiz.” dedi.