Alanya’da 23 Nisan’a özel festival

Antalya’nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 1 hafta sürecek çocuk festivali çeşitli etkinliklerle başladı.
23 Nisan kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtına protokol tarafından sunulan çelenk töreniyle başladı. Ardından Şelale Meydanı’nda düzenlenen resmi törende ise ilçedeki öğrenciler çeşitli gösterilerle bayramlarını kutladı. Bu programların ardından Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 11.30’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) başladı. Festivale Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 ülkeden çocuklar sahne aldı. Barış temasıyla başlatılan festivalde çocuklar ülkelerine ait dans, şarkı ve performans sergilediler.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği ve Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlamak için festivali düzenlediklerini söyledi. Festivale, Alanya Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin bulunduğu 7 ülkeden çocukların katılacağını belirten Yücel, “Bir hafta sürecek festivalimizde kitap fuarı, söyleşiler, tiyatrolar, çocuk gösterileri gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca birbirinden ünlü yazar ve çocuk gelişimi uzmanları, değerli hocalarımız festivalimize konuk oluyor. Hem eğitici hem de keyifli bir festival olacağına inanıyorum. İnşallah bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizi, gelecek yıllarda çıtasını yükselterek devam ettireceğiz.” dedi.
Çocuklara kumbara hediyesi
Festivalde şehirdeki ilk ve ortaokul düzeyindeki özel ve devlet okullarının tamamında toplam 41 bin 480 adet kumbara çocuklara dağıtılarak, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali öncesi öğrencilerin birikim yapması teşvik edildi. Festival boyunca Alanya Kültür Merkezi’nde 23-29 Nisan tarihlerinde çocuklara yönelik kitapları fuarı da açıldı. 22 yayınevi yer aldığı fuarda ise Türk ve Dünya çocuk edebiyatından kitaplar miniklerin ilgisine sunuldu. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri kitapları alabilecek. Hafta boyunca gündüz çocuklara yönelik etkinlikler yapılacakken, akşam saatlerinde de Kültür Merkezi A Salonu’nda ebeveynlere yönelik söyleşiler düzenlenecek. Çocuk gelişimine ve çocuklarla iletişime yönelik konuların anlatılacağı seminerde Psikolog-Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Oyuncu Şermin Yaşar, Sinirbilimci Doç. Dr. Serkan Karaismailoğlu, Akademisyen-Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ailelerle bir araya gelecek.
Festivalde çocuklara özel kitap fuarı
Bir hafta açık kalacak kitap fuarında 19 çocuk kitabı yazarı çocuklarla buluşacak. Ünlü çocuk kitabı yazarı Yalvaç Ural’ın yanı sıra Aydoğan Yavaşlı, Burcu Bahar, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz, Ali İbrahim Öz, Fatih Erdoğan, Fatih Tuncay, Gönül Simpson, Erkan İşeri, Defne Ongun Müminoğlu, Handan Derya, Esra Alkan, Feyza Hepçilingirler, Ulviye Alpay, Filiz Tosyalı, Özge Bahar Sunar, Tufan Çapar ve Nilbanu Engindeniz bir hafta boyunca Alanya Kültür Merkezi C Salonu’nda okuyucularıyla bir araya gelerek hem söyleşi hem de imza etkinlikleri düzenleyecek. Festivalde tiyatro gösterimleri de yer alacak. Alanya Belediye Tiyatrosu’nun gösterimlerinin yanı sıra Antalya Devlet Tiyatrosu’na ait çocuk oyunları sahnelenecek.
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