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Alanya'da aranan 21 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Alanya'da aranan 21 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya aranan polis suç

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