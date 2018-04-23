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Alanya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Alanya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alanya'da basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlenmişti.

İlçedeki operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya operasyon polis

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