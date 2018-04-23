Alanya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alanya'da basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlenmişti.
İlçedeki operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
ABD’de PKK skandalı!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum