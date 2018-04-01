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Alanya’da deniz sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında turistlerin de bulunduğu grup, geleneksel hale getirdikleri ’1 Nisan Denize Girme Organizasyonu’nda denize girdi.Alanya’da Servet Sipahioğlu’nun organizasyonuyla ilki 2012 yılında düzenlenen 1 Nisan Denize Girme Organizasyonu’nun 7’ncisi Damlataş Plajı’nda gerçekleştirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında turistlerin de bulunduğu grup, geleneksel hale getirdikleri ’1 Nisan Denize Girme Organizasyonu’nda denize girdi.
Alanya’da Servet Sipahioğlu’nun organizasyonuyla ilki 2012 yılında düzenlenen 1 Nisan Denize Girme Organizasyonu’nun 7’ncisi Damlataş Plajı’nda gerçekleştirildi. Sipahioğlu’nun çağrısı üzerine dünyaca ünlü plajda toplanan yaklaşık 30 kişi, su sıcaklığı 19 derece olan denize el ele tutuşarak girdi. Denize girenler arasında siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile yabancı turistler de vardı.
Organizasyon hakkında açıklama yapan Servet Sipahioğlu, 1 Nisan tarihinin şaka günü olmadığını bir kez daha kamuoyuna paylaştıkları söyledi. Sipahioğlu, "Asıl amacımız Alanya’mızı tanıtmak ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda amacımız ilçemizin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak. Bu organizasyonda yabancı turistlerle beraber el ele bugün denize giriyoruz. Bu yıl 7’ncisini düzenliyoruz ve geleneksel hale getirdik. Her sene geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonun giderek çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Katılım gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Marina Shevchenko adlı turist ise Rusya’dan Alanya’ya tatile geldiğini dile getirerek, "Orada şu anda hava sıcaklığı ne kadar bilmiyorum ama bu kadar sıcak olmadığı kesin. İnsanları da bu kadar sıcak değil" diye konuştu.

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