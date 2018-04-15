HABER

Alanya'da dikimine Adana'da satışına öncülük etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'ın 11 yıl önce görev yaptığı Alanya'da dikilmesine öncülük ettiği zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağları, yine onun öncülüğünde kazandırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde vatandaşların beğenisine sunuldu - Başsavcı Yeldan: "Alanya'daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytin yağları, Adana'da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın 11 yıl önce Alanya'da görevliyken dikilmesine öncülük ettiği zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağları, yine onun öncülüğünde kazandırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde satışa sunuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Alanya’da 2003 ile 2010 yılları arasında görev yapan Ali Yeldan, cezaevindeki atıl iş günü üretime dönüştürme çalışmaları kapsamında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edindirilmeleri amacıyla ağaç dikme kampanyası düzenledi.

Yeldan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla 2007 yılında Mahmutlar Beldesi'nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumu'na ait atıl haldeki 55 dönüm araziye ıslah çalışması sonucu yaklaşık 2 bin zeytin, çam, portakal ve çeşitli türde tropikal meyve ağaçları dikildi.

Alanya'da 7 yıl görev yapan Başsavcı Yeldan, diktiği ağaçların meyvesini toplayamadan daha sonra Yozgat'a, ardından Samsun'a, 4 yıl önce de Adana'ya atandı.

Yeldan, Adana'daki görevinde de hükümlülerin eğitimi, meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla yargı mensubu ve çalışanlarına yönelik yaptırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'ni kente kazandırdı.

Eğitim tesisi girişinde açılan 230 metrekare büyüklüğündeki İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda da ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yöresine özgü ürettiği onlarca çeşit ürün satışa sunuldu.

- Zeytinlerin yağları 11 yıl sonra eline geçti

Bu arada, Başsavcı Yeldan'ın Alanya'da dikilmesine öncülük ettiği zeytin fidanları de meyve verdi. Hükümlüler tarafından hasat edilen zeytinler, zeytin yağına dönüştürülüp yine hükümlüler tarafından paketlenerek satılmak üzere yurdun dört bir yanındaki mağazalarına gönderildi.

Hükümlülerin el emeğiyle yapılan zeytinyağları, 11 yıl sonra o ağaçları diken Yeldan'ın bugün görev yaptığı Adana'da da satışa sunuldu. Yeldan'ın Alanya'da diktiği zeytinlerden yapılan zeytin yağının Adana'ya kazandırdığı sosyal tesiste satılması ayrı bir anlam kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, topluma faydalı işler yapma gayreti içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alanya’da cezaevinin de içinde bulunduğu alanı üretime dönüştürmek için yüzlerce ağaç diktik. O zaman diktiğimiz zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Alanya'daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytin yağları, Adana'da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu. Alanya'nın da Adana'nın da benim yanımda yerleri çok farklı. Bu bizim için çok anlamlı. Böyle çalışmalarla üretime ve ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğrenip toplumla kaynaşarak hızla rehabilite oluyor."

DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ali Yeldan Hükümlü Zeytinyağı

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.