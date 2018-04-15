Alanya'da dikimine Adana'da satışına öncülük etti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Alanya’da 2003 ile 2010 yılları arasında görev yapan Ali Yeldan, cezaevindeki atıl iş günü üretime dönüştürme çalışmaları kapsamında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edindirilmeleri amacıyla ağaç dikme kampanyası düzenledi.

Eğitim tesisi girişinde açılan 230 metrekare büyüklüğündeki İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda da ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yöresine özgü ürettiği onlarca çeşit ürün satışa sunuldu.

- Zeytinlerin yağları 11 yıl sonra eline geçti

Bu arada, Başsavcı Yeldan'ın Alanya'da dikilmesine öncülük ettiği zeytin fidanları de meyve verdi. Hükümlüler tarafından hasat edilen zeytinler, zeytin yağına dönüştürülüp yine hükümlüler tarafından paketlenerek satılmak üzere yurdun dört bir yanındaki mağazalarına gönderildi.

Hükümlülerin el emeğiyle yapılan zeytinyağları, 11 yıl sonra o ağaçları diken Yeldan'ın bugün görev yaptığı Adana'da da satışa sunuldu. Yeldan'ın Alanya'da diktiği zeytinlerden yapılan zeytin yağının Adana'ya kazandırdığı sosyal tesiste satılması ayrı bir anlam kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, topluma faydalı işler yapma gayreti içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alanya’da cezaevinin de içinde bulunduğu alanı üretime dönüştürmek için yüzlerce ağaç diktik. O zaman diktiğimiz zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Alanya'daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytin yağları, Adana'da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu. Alanya'nın da Adana'nın da benim yanımda yerleri çok farklı. Bu bizim için çok anlamlı. Böyle çalışmalarla üretime ve ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğrenip toplumla kaynaşarak hızla rehabilite oluyor."