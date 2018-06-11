Alanya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek" suçları kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ikisi kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kadınlar Özbekistan uyruklu O.N. ve Kırgızistan uyruklu Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Y.G, H.G, M.D, H.A ve Ç.E tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cuma günü düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alınmıştı. İfade veren kamu görevlisi emniyetten serbest bırakılmıştı.

