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Alanya'da kale surlarından düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

Alanya'da kale surlarından düşen kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kale surlarından düşen genç hayatını kaybetti.

İlçeye tatile gelen Abdurrahman Çakır (21), Hisariçi Mahallesi'ndeki kale surlarına çıktı. Burada manzarayı izlemek istediği sırada dengesini kaybeden Çakır, yaklaşık 50 metreden uçuruma düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çakır'ın cenazesi, ambulans helikopterle çıkarıldı. Çakır'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Abdurrahman Çakır Alanya düşme Emniyet kale surları

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