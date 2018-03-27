Alanya’da Kütüphane Haftası etkinlikleri

Alanya Belediyesi’nin kütüphanelerinde ‘’Bu Şehirde Okur Var’’ sloganı ile 54. Kütüphane Haftası Etkinlikleri başladı.

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı geçtiğimiz hafta sonu yapılan Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe Demirtaş Mahallesi‘nde bulunan ilkokullardan birçok öğrenci katıldı. Katılımcı öğrenciler ile birlikte sohbet havasında gerçekleşen söyleşide çocuklar yazara, yazarlıkla ve kitap okumak ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. Kitap okumanın, kütüphaneleri kullanmanın faydaları üzerinde duran Yazar Yavaşlı, hayatta başarılı olmanın en önemli yollarından birinin kitap okumaktan geçtiği öğütünü verdi.

En çok kitap okuyana ödül verilecek

Alanya Belediyesi’nin öğrencilere yönelik bu kültür çalışmalarının diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini dile getiren Yavaşlı, imza etkinliği sırasında da öğrenciler ile sohbet ederek okumanın önemine vurgu yaptı. 26-30 Mart tarihleri arasında Demirtaş ve Alanya Emine Hacıkura Kütüphanelerinde özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Çocuklarda kitap okuma farkındalığının artmasını ve kütüphane kullanımının daha geniş kitlelerce benimsenmesini amaçlayan etkinlikler kapsamında son 1 yıldır kütüphaneyi ziyaret ederek en çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinlere başarı sertifikası ve motivasyon hediyeleri de takdim edilecek.