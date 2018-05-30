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Alanya'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

Alanya'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Hilmi Türker idaresindeki 07 NMC 96 plakalı halk midibüsü, D-400 karayolu Mahmutlar Mahallesi'nde, Ramazan Gürbüz yönetimindeki 07 BLV 88 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, midibüs sürücüsü Türker ile araçtaki 14 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Hilmi Türker midibüs trafik kazası yolcu

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