Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla sahiller turistlere kaldı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede plajlar doldu. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı tatilciler serinlemek için soluğu ilçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında aldı.
Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Sahildeki bazı turistler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, bazıları da yüzüp serinledi.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının hafta boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.
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