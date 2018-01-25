Alanya'da sağanak sonrası heyelan

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının kapattığı mahalle yolu, iş makineleriyle açıldı.Alanya'nın kırsalındaki Süleymanlar Mahallesi'nde birkaç gündür etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Farklı günlerde aralıklarla devam eden heyelan sonrası bölgedeki bir mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi ekipleri kayan toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaların halen sürdüğü belirtildi.
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