Alanya'da sahilde köpekbalığı ölüsü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde yaklaşık 1 metrelik 'camgöz' cinsi köpekbalığı ölüsü bulundu.
Alanya Belediyesi binası arka tarafındaki Galip Dere Plajı'nda dün öğleden sonra denize girmek için gelen Merdan Çiçek, bir süre yüzdükten sonra ayağının olduğu tarafta büyük bir balık olduğunu gördü. Paniğe kapılan Çiçek, uzaklaşmaya çalışırken balığın cansız suyun üzerinde sürüklendiğini fark etti. Tekrar balığın yanına giden Çiçek, kıyıya vurmak üzere olan balığı alarak plaja çıkardı.
Yaklaşık 1 metre uzunluğunda 'camgöz' cinsi köpekbalığını gören plajdakiler kısa süreli panik yaşandı. Köpekbalığının öldüğünü anlayanlar balığa yaklaşarak fotoğraf çekti. Köpekbalığı, çağırılan belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere alındı.
Camgöz cinsi köpekbalıklarının insanlara zarar vermediği belirtiliyor.
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