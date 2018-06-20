Alanya'da sahile inek ölüsü vurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda inek ölüsü kıyıya vurdu.

Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı'na dün akşam üzeri serinlemek için gelen tatilciler açıkta bir hayvan ölüsünü gördü. Bir süre sonra dalgalarla inek ölüsü kıyıya vurdu. İnek ölüsü, vatandaşların durumu bildirmesiyle gelen Alanya Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı.

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