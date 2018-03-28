Alanya’da sahiller sezona hazırlanıyor

Antalya’nın Alanya ilçesi’deki sahiller temizlenerek turizm sezonuna hazır hale getiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı temizlik ekipleri, Oba sahilinde sezon öncesi temizlik yaptı. Kış aylarında yağış ve fırtınadan kaynaklı çalı, çırpı, odun ve çöplerden oluşan kirlilik ortadan kaldırıldı. Oba Çayı ve denizden gelen atıklar tek tek toplandı ve plaj Alanyalıların ve turistlerin hizmetine hazır hale getirildi.