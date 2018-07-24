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Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, plajlara akın etti.

Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, plajlara akın etti. Bazı tatilciler denizde yüzüp serinlerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.
Hava sıcaklığının 33, nemin ise yüzde 65 oranında ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarına gelen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler şezlongda ve kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih etti.
Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti.

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Alanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurdu

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