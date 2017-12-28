Alanya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Berat Gümüş (25) yönetimindeki 45 LB 636 plakalı motosiklet, Ahmet Tokuş Bulvarı D-400 karayolunda trafik levhasına çarptı.
Sürücü Gümüş olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki Barış Günay (25) yaralandı.
Günay, sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gümüş'ün cesedinin, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
(AA)
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
17 yıldır tuvalete gitmiyor!
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum