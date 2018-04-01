Alanya'da turizmciler ve turistler birlikte denize girdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, '1 Nisan Deniz Girme Organizasyonu' kapsamında, turizmciler ve turistler birlikte denize girdi.
Alanya'da ilki 2012 yılında yapılan, ilçedeki sıcak iklime ve tatil havasına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenmeye başlanan, turizmci ve turistlerin denize girdiği '1 Nisan Denize Girme Organizasyonu' Damlataş Plajı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yaklaşık 30 kişi, hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü sahilde, el ele tutuşup, denize atladı.
Organizasyona katılan Rus Marina Shevchenko, "Alanya'ya tatile geldim. Rusya'da, şu anda hava sıcaklığı ne kadar bilmiyorum; ama bu kadar sıcak olmadığı kesin. İnsanları da bu kadar sıcak değil" dedi.
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