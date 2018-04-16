Alanya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, M.G'nin (49) ilçede uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.G'nin kullandığı otomobili Saray Mahallesi Hal Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 685 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik polis ekibinin gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen R.S. (28), Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apart otelde gözaltına alındı.

Şüphelinin odasında yapılan aramada 60 gram esrar, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 14 bin 230 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.