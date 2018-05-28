Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.F, A.D, V.E. ve H.E.A gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada satışa hazır 41 pakette 130 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sahte kimlikle yakalanan H.F'nin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

