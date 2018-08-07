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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla yakalanan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan A.Ç'yi Alanya Belediyesi yakınlarında gözaltına aldı. A.Ç'nin itirafından yola çıkan ekipler E.A. ve E.C.Y'yi de İskele civarında yakaladı. İki zanlının üst aramasında 2,6 gram kokain ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyi kullanmak üzere E.A ve E.C.Y'den satın aldığını itiraf eden kişi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan E.A. ve E.C. ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Alanya polis uyuşturucu

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