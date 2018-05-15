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Alanya'daki suç örgütü operasyonunda 15 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Alanya'daki suç örgütü operasyonunda 15 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 15'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 3'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs'ta haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınmış, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya polis suç örgütü

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