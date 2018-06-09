ALANYA'NIN YENİ GÖZDESİ TELEFERİK

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl faaliyete geçen teleferik 7 ayda 300 bin misafiri ağırladı. Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Damlataş Plajı'ndan Alanya Kalesi'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan ve 17 kabinle hizmet veren teleferikte 1 milyon ziyaretçiyi taşımayı hedeflediklerini söyledi. Alanya'da ilk olarak 37 yıl önce belediye meclisinde gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve geldiği 2014 yılında raftan indirildi. Teleferik için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve UNESCO'nun şartlarına uygun proje hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanan proje tarihi ve doğal yapıya zarar vermeyeceği onayını aldıktan sonra ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Teleferik Holding, üst kullanım hakkıyla 1 yılı inşaat, 19 yılı işletme modeli olarak 9 milyon euroya aldı. 300 BİN MİSAFİR AĞIRLADI Damlataş Plajı'ndan 1'inci Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan teleferik, 11 Ekim 2017 tarihinde tamamlandı. İnsanlı testlerin başlamasının ardından kısa sürede turist ve vatandaştan büyük ilgi gören teleferik, yapımından geçen 7 aylık sürede 300 bin misafiri ağırladı. 17 KABİNLE HİZMET VERİYOR İlçenin ünlü Kleopara ve Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan teleferik 17 kabinle hizmet veriyor. Gidiş dönüş normal bilet fiyatı 18 TL olan teleferikten öğrenciler ve 65 yaş üstü Türk yaşlılar ile engelliler yüzde 50 indirimli yararlanabiliyor. Teleferikte kesilen her biletten ise Alanya Turizm Tanıtım Vakfı ile Alanyaspor'a belirli oranda katkı ayrılıyor. TARİH İLE TRAFİK AYRIŞTIRILDI Proje kapsamında teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer bölgelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurulan alanda ise 14 kişi kapasiteli 'Shatter' olarak bilinen büyük golf araçlarıyla ziyaretçiler, Süleymaniye Camii mevkiinden iç kaleye kadar tüm alanları yürümeden gezebiliyor. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kalenin belirlenen alanlarına girişi yasaklandı. Golf araçlarıyla otobüslerle büyük araçların oluşturduğu trafik sıkışıklığı ve kale dokusuna verdiği zararın önüne geçilmesi planlanıyor. HEDEF 1 MİLYON Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Teleferik'i faaliyete geçirerek Alanya Kalesi'nde tarihi ve doğal değerlerini koruyacak alternatif bir ulaşım sistemi kurduklarını söyledi. Teleferiğin ilçe halkı ve tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Yücel, Alanya'nın dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Yücel, "Hem Alanya hem de Alanya halkı hizmetin en kalitelisini ve en konforlusunu hak ediyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana da bu doğrultuda çalışıyoruz. Teleferik bizim 37 yıllık bir özlemimizdi. Bunun bize nasip olması ayrı bir mutluluk. Artık teleferik Alanya ile özdeşleşti ve simge haline geldi. Bizim hedefimiz ilerleyen yıllarda teleferikte 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak ama ilk hedefimizi tutturduk ve 2018 yılında da en az 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. 'TÜM KISIMLARA ULAŞILABİLİRLİK SAĞLANDI' Teleferikle birlikte Alanya'nın kültürel varlıklarını öne çıkardıklarını anlatan Yücel, "Alanya Kalesi dışarıdan bakıldığında İç Kale'den ibaret gibi görünüyordu. Artık bir Ehmedek, bir Saray Burnu'nun, bir Bedesten'in, sarnıçların ziyaretçiler tarafından ulaşılabilirliğini sağladık. Bölgede de yapılan restorasyonlar ve oluşturulan Selçuklu Mutfak Mirası projesiyle kurulan Yemek Müzesi'ni de o bölgeye taşıyarak Alanya'ya değerler kazandırmaya devam ediyoruz. Alanya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi de doğasından tarihine tüm güzelliklerini bir arada görmeleri için teleferiğe davet ediyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------- - Teleferikten genel ve detay görüntüler - Teleferiğin içinden görüntüler - Adem Murat Yücel'in gol araçları ve teleferik seferinden görüntüler - Adem Murat Yücel Röp HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) (Tür: Yurt)

