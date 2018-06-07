Alanya'ya güneşten milyonluk gelir

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ALANYA Belediyesi, 2017 yılında kurduğu Güneş Enerji Santrali'nden (GES) elde ettikleri enerji ile belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayarak 1 milyon 794 bin 990 lira kar etti. Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, "Santralimizi daha da büyüteceğiz" dedi.
Alanya'nın Toslak Mahallesi, Karadağ mevkiinde Temmuz 2017'de Alanya Belediyesi'nin hizmete soktuğu Alanya GES, belediyenin elektrik sarfiyat giderlerini azaltarak kar ettirdi. 94 dönüm arazi üzerine kurulu olan GES, Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük güneş enerji santrali özelliği taşıyor.
8 AYDA 1 MİLYON 794 BİN 990 TL'LİK ENERJİ
Alanya Belediyesi tarafından enerji ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması için kurulan 3 MW şebeke bağlantılı GES'te, 12 bin 200 adet panel kullanıldı. İlçeye 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlanan ve belediyenin en önemli projelerinden biri olan GES, 8 aylık sürede 3 milyon 824 bin 200 kilovat/saat üretim gerçekleştirdi. Belediye elde edilen üretimden 1 milyon 794 bin 990 TL'lik kazanç sağladı.
'TÜM İHTİYAÇ GÜNEŞTEN KARŞILANACAK'
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GES'ten belediyenin elektrik ihtiyacınının büyük bölümünü karşıladıklarını belirterek, bu sayede 1 milyon 794 bin 990 liralık kazanç sağladıklarını kaydetti. Başkan Yücel, "GES'ten ciddi gelir elde etmeye başladık. Santralimizi daha da büyüteceğiz. GES-4 Projesi için de hazırlıklara başladık. Konuyla ilgili gerekli izin ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. 2018 itibariyle bu projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. GES-4 projesinin de hayata geçirilmesiyle belediyemizin elektrik ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanmış olacak" dedi.
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