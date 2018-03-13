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Alanya’ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:28 | Son Güncelleme

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) Alanya’ya şehit ateşi düştüAlanya’ya şehit ateşi düştüAlanya’ya şehit ateşi düştüAlanya’ya şehit ateşi düştü

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Gazilerimize acil şifalar dilerim. Sevdiklerin sağsalim kavuşurlar. Dualarımız vatan evlatları İçin. Şehidimizin ailesine Allah sabır versin. Bizlere güç kuvvet versin.
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