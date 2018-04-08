Alaplı’da bağ bahçe çalışmaları hız kazandı

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Alaplı ilçesinde bağ-bahçe işleri hız kazandı. Baharın gelmesiyle bağ bahçe işlerine yoğunluk veren vatandaşlar, tarım araçlarıyla mısır ekme ve ilaçlamanın yanı sıra yer belleme ve bağ bahçe temizleme işlerine başladı.

Nisan ayında havaların ısınmasıyla tarla bahçe işine yoğunluk veren Alaplı’daki Köylerinde yaşayan vatandaşlar , bahçelerinde Mısır ve diğer ekimlerine başladı. Büyük Tekke Köyünde yaşayan Halil Yavuz, her yıl baharın gelmesine yakın bu dönemde belleme ve Mısır ektiğini söyeyerek, bu dönemde ekilen Mısır ve bahçe işleri verimi artırdığını söyledi. Bahçe sahibi Halil Yavuz, “Kışın geride bıraktığı izleri taşıyarak iyi bir bakıma ihtiyaç duyulan bağ ve bahçelerde belleme dönemi başladı. Gerek havaların ısınmasından, gerekse bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle bahçedeki doğal örtüye en iyi yetişme ortamını sağlamak gerekir. Toprak kış aylarında kar, yoğun yağışlar, aşırı soğuklar nedeniyle sertleşir ve hava alma güdüsünü kaybetmiştir. Bu nedenle öncelikle toprağı yüksek miktarda havalandırmak gerekir bu amaçla Tarım Makinesiyle belleme yaparak bu çalışma sistemini sürdürüyoruz. Genellikle bu işi tarım aracıyla, toprağı 10 cm kadar derinliğe iniyoruz. Ortaya çıkan büyük toprak kütleleri çapa yardımı ile parçalayıp, tırmıkla kaba tesviyesi yapıyoruz. Bu şekilde toprak hem havalandırılıyor, hem de bitki yetişmesine uygun bir zemin oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.