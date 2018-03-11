Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Zonguldak Alaplı’da kış mevsiminde yağan aşırı yağışlar nedeni ile bozulan köy yollar, yetkililer tarafından onarılmayı bekliyor.
Zonguldak Alaplı İlçesi, Mollabey Köyü ve diğer köylerin kullandığı grup yollarının bozuk olması sürücülerin ve köylülerin tepkisini çekiyor. Yıllar önce asfaltlanan yolun bozulduğunu ve bakımının yapılmadığını belirten sürücülerden Mehmet Yoldaş, “Yolda gidip gelirken çukurlara düşmemek için adeta ralli yapıyoruz. Bazı sürücüler de çukurdan kaçmak isterken kaza yapıyor” dedi.
Kış mevsimini yaklaşmasına rağmen yolun bakım ve onarımının yapılmadığını ifade eden Yoldaş, “Yaz mevsiminde asfaltlama zamanında yollarımız yapılmıyor, kış mevsiminde mi yapılacak. Yetkililerden yollarımızın biran önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililer köylerimizi gezsinler yolların nasıl olduğunu görsünler. Gelmezlerse yolların bozuk olduğunu göremezler. Bozuk yolları gördüklerinde bize de hak vereceklerdir” diye konuştu.
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