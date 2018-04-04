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Alaplı’da "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Alaplı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" okulların yöneticileri ve öğretmenlerine anlatıldı.“Sıfır Atık Projesi” tanıtım toplantısı, Alaplı Fiskoma Salonunda gerçekleştirildi.

Alaplı’da "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı

Alaplı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" okulların yöneticileri ve öğretmenlerine anlatıldı.
“Sıfır Atık Projesi” tanıtım toplantısı, Alaplı Fiskoma Salonunda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıya, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu başkanlığında yapılan toplantıya okulların yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Personeli Murat Yılmaz sunumunun ardından yaptığı konuşmada, bütün kamu dairelerinde hayata geçirilecek projenin önemli olduğunu söyledi.
Özellikle plastik ve pil atıklarının çevreye çok uzun yıllar zarar verdiğine işaret eden Murat Yılmaz, ilçede projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin kamu kurumlarında uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Yılmaz şöyle dedi:
”Dikkat edilmesi gereken husus, hangi çöpleriniz varsa ona odaklanmanızdır. Kamu kurumlarında en çok kağıt olur. Bunları koridorlara ya da uygun olmayan yerlere yerleştirmenizde başka sıkıntı ve risklerimiz olabilir. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde bu işin eğitimini almış görevli arkadaşlarımızla istişareli biçimde çalışırsanız memnun olurum."
Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları tarafından “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili sunum yapıldı.

Alaplı’da

Alaplı’da

Alaplı’da

Alaplı’da

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