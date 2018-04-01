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ALARA KARADEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

  *ALARA'NIN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI  Haber-Kamera: Enver ALAS - Serpil KIRKESER / İSTANBUL,DHA Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3.

*ALARA'NIN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Serpil KIRKESER / İSTANBUL,DHA
Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cübbesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı.
Alara Karademir için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alara'nın annesi ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle hükümlü bulunduğu Sivas Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken anneannesi Hayriye Gündüz, özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara'yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Alara'nın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

TABUTA AVUKATLIK CÜBBESİ KONULDU
Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cübbesi konuldu. Anneanne Hayriye Gündüz, uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Alara'nın arkadaşları gözyaşına boğuldu. İlkokul arkadaşlarından Berfin Şafak Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alara ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyledi. Özer, "Zaten kötü bir çocukluk geçirmişti. Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi. Alara ile son konuştuklarında dertleştiklerini ifade eden Özer, intiharın da anlık bir şey, kaos durumu olduğunu o nedenle intihar hakkında biraz düşünmek gerektiğini dile getirdi. İlkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz ise uzun zamandır Alara ile görüşmediğini ancak sosyal medyadan takip ettiğini intiharı duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdi 'bu da olmamıştır' demiştim. Hala inanamıyorum. Çok mutlu neşeli biriydi" dedi.
Karademir'in diğer arkadaşı Ecem Türkoğlu da intiharı duyduğunda hiç ihtimal vermediğini inanmasının çok güç olduğunu belirterek "Allah geride kalanlara sabır versin" dedi. Törene katılan bazı kadınlar da 'sessiz kalmıyoruz' yazılı dövizler ve kadın cinayetlerine tepki gösteren pankartlar açtı.

KADINLAR CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU
Alara Karademir için helalik alınmasının ardından öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede cemaat ile birlikte en önde saf tuttu.

CAMİDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Cenaze namızının kılınmasının ardından, Alara'nın tabutu kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tabutun aracına konmasının ardından, alkışlarla uğurlandı. Alara Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Tabutun başında ağlayan ailesi
-Alara'nın tabutun başındaki resmi
-Cenazeye katılan öğrenci arkadaşları
-Törene katılanlar
-Gözyaşı dökenlenr
-Avukatlık cübbesi, gelin duvağı ve yazma
-Pankart ve döviz aaçanlar
-Helallik alınması
-En önde saf tutan kadınlar
-Bu sırada ağlayan kadınlar
-Cenaze namızının kılınması
-Dua edilmesi
-Tabutun omuzlarda taşıyan kadınlar
-Cenaze aracına konması
-Alkışlar ve sloganlar
-Genel ve detaylar

01.04.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180401051
01.04.2018 - 14.38 Haber Kodu : 180401081

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