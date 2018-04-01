ALARA KARADEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR-1

Haber-Kamera: Enver ALAS-Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA
Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor. Karademir'in cenazesi Halkalı'daki Çetinsaya Camii'ne getirildi. Tabutun üstüne duvak konulurken Karademir'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Görüntü Dökümü:
-Cenazenin getirilmesi
-Ağlayanlar
-Duvaktan görüntü
-Röportajlar
-Detaylar
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