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Alara Karademir son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor.

Enver ALAS-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor. Karademir'in cenazesi Halkalı'daki Çetinsaya Camii'ne getirildi. Tabutun üstüne duvak konulurken Karademir'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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