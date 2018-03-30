Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA) ÜNİVERSİTE öğrencisi Başak Alara Karademir'in ölümü protesto edildi. Başak Alara Karademir (20)' in okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Olayın aydınlatılmasını isteyen "Üniversite Kadın Meclisleri" üyesi bir grup protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde karanfiller ve Alara Karademir 'in fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, olayın aydınlatılmasını istedi. Grup adına açıklama yapan Beyza Aksoy, "Alara'nın intihar ettiği iddia ediliyor fakat bu bir şüpheli ölümdür. Alara'nın ölümü bir an önce aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır. Alara'nın ölümünden kim sorumlu. Bu olaya dair sorular cevaplanmalıdır. Kadınlar her gün öldürülürken gerçeklerin üstünün kapatılmasını kabul etmiyoruz. Sesimizi daha da yükselteceğiz. Kadınlara yönelik her türlü düşmanca adımın karşısında bir arada olup mücadelemizi yükselteceğiz" dedi. Yapılan basın açıklamasın ardından öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfil ve fotoğrafları Karademir'in okuduğu fakülte önüne bıraktı.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum