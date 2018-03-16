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Alaşehir CHP’den Çanakkale şehitleri için pilav ve hoşaf hayrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103.

Alaşehir CHP’den Çanakkale şehitleri için pilav ve hoşaf hayrı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla halka pilav ve hoşaf hayrı yapıldı.
CHP Alaşehir İlçe Lokali önünde gerçekleştirilen pilav ve hoşaf ikramı öncesi bir konuşma yapan CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öküzcüoğlu, "Ülkemizin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale destanın 103. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Şehitlerimiz için her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve özellikle Çanakkale şehitlerimizin öğünlerinde bulunan üzüm hoşafı dağıtımı bu yılda gerçekleştirdik. Vatan için savaşan şehitlerimiz, bu topraklar bizim yurdumuzdur diyerek, asla geri dönmeyi düşünmediler. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve hoşaf ikramında bulunuldu. Etkinliğe, CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Musal ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir CHP’den Çanakkale şehitleri için pilav ve hoşaf hayrı

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