Alaşehir’de bağımlılıkla mücadele ele alındı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Alaşehir İlçe Koordinasyon Kurulu Mart ayı toplantısı, ilçe Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, ilçede bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak, çağımızda toplumsal bir sorun haline gelen her türlü bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirler ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar ile ilgili görüşler değerlendirildi.

Toplumun sağlığını, huzurunu, geleceğini tehdit eden uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele edildiğini dile getiren Kaymakam Uçgun, “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte işbirliği içerisinde uyuşturucunun arzı ve talebinin ortadan kaldırılması, bağımlıların tedavisi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması, farkındalık yaratılması, toplumsal bilincin oluşturulması için büyük bir hassasiyet ve önemle çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

Toplantıya, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kurul üyesi kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.